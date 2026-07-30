As imagens de drone que mostram a violência dos incêndios em Espanha

Há 20 min

Várias imagens de drones mostram incêndios florestais em Castellón, Espanha, onde 10 mil pessoas ainda estavam sob ordem de retirada.

Os incêndios florestais em toda a Espanha continuam a ser motivo de preocupação, com o surgimento de um novo foco na província oriental.

A ferocidade do maior incêndio florestal alguma vez registado em Espanha está a obrigar os bombeiros a mudar fundamentalmente as suas táticas, dando prioridade às evacuações e à protecção de propriedades devido ao perigo representado pelas rápidas ondas de fogo e incêndios tão intensos que não podem ser combatidos diretamente.