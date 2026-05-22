Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

As imagens daquilo que a Rússia diz ser um "crime monstruoso" da Ucrânia contra crianças

Há 1h e 19min

Pelo menos quatro pessoas morreram e 35 crianças ficaram feridas num ataque com drones ucranianos contra um dormitório de estudantes em Lugansk, no leste da Ucrânia, uma região controlada pela Rússia, de acordo com as autoridades russas, que partilharam estas imagens nas primeiras horas da manhã.

Yana Lantratova, comissária dos Direitos Humanos da Rússia, afirmou que 86 adolescentes, com idades entre os 14 e os 18 anos, dormiam no alojamento estudantil Starobilsk da Universidade Pedagógica de Lugansk quando drones ucranianos o atacaram.

“As Forças Armadas ucranianas realizaram um ataque direcionado contra crianças que dormiam”, afirmou Yana Lantratova em comunicado.

Já depois disso, o Kremlin veio falar neste caso como um “crime monstruoso”.

Europa

Pelo menos quatro mortos num local onde dormiam adolescentes. Rússia acusa Ucrânia de "crime monstruoso"

Há 57 min
00:46

As imagens daquilo que a Rússia diz ser um "crime monstruoso" da Ucrânia contra crianças

Há 1h e 19min

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Há 1h e 30min
03:01

Incrédulos, revoltados, chocados: a reação da terra onde viviam as crianças abandonadas em Portugal

Há 2h e 22min
02:16

Espanha condena comportamento "humilhante e inaceitável" de Israel

Há 2h e 22min

Dimensão internacional: como a imprensa francesa está a olhar para o caso das crianças abandonadas em Portugal

Há 2h e 24min
Mais Europa

Mais Vistos

02:48

Tem 41 anos, é sexóloga e abandonou um terceiro filho em França: quem é Marine Rousseau?

Ontem às 21:04
05:25

As imagens exclusivas que comprovam a chegada da família francesa a Portugal e o primeiro erro cometido pela mãe das crianças

Ontem às 21:05
03:48

Foram vendadas para fazer um "jogo" e acabaram abandonadas em Portugal: toda a história das duas crianças francesas

Ontem às 13:29
01:59

Só com água e uma peça de fruta: crianças de três e cinco anos encontradas abandonadas em estrada nacional

20 mai, 20:36
05:56

"Não havia nervosismo nenhum" - nem quando foram abordados pela GNR. Mãe e padrasto dos irmãos franceses estiveram neste café "a manhã toda"

Ontem às 19:06
09:25
opinião
Rui Santos

"Não somos parvos: parabéns, Jorge Mendes, conseguiu gerir o processo a envolver Rui Costa, Mourinho e Florentino como quis"

18 mai, 21:53
07:27

Agostinho Costa "indignado" com vídeo do "descompensado" ministro israelita

Ontem às 10:35
01:53

Mãe e padrasto reagiram "em silêncio" e até "aparentaram ficar surpresos" com abordagem da GNR

Ontem às 17:49
02:50

Conversa com moradora revela novas informações: padrasto disse ser um polícia reformado do exército francês e garantiu que família não tinha um "destino certo"

Ontem às 22:20
00:38

GNR recorreu a IA para falar com os dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 16:45
02:04

"Irmão mais velho chorava muito e foi quem ajudou mais em toda a investigação"

Ontem às 17:51
06:14

"Imagine ficar completamente sozinho": o que sentiram as duas crianças abandonadas numa berma em Alcácer do Sal?

Ontem às 11:53