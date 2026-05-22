As imagens daquilo que a Rússia diz ser um "crime monstruoso" da Ucrânia contra crianças

Há 1h e 19min

Pelo menos quatro pessoas morreram e 35 crianças ficaram feridas num ataque com drones ucranianos contra um dormitório de estudantes em Lugansk, no leste da Ucrânia, uma região controlada pela Rússia, de acordo com as autoridades russas, que partilharam estas imagens nas primeiras horas da manhã.

Yana Lantratova, comissária dos Direitos Humanos da Rússia, afirmou que 86 adolescentes, com idades entre os 14 e os 18 anos, dormiam no alojamento estudantil Starobilsk da Universidade Pedagógica de Lugansk quando drones ucranianos o atacaram.

“As Forças Armadas ucranianas realizaram um ataque direcionado contra crianças que dormiam”, afirmou Yana Lantratova em comunicado.

Já depois disso, o Kremlin veio falar neste caso como um “crime monstruoso”.