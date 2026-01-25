As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal

Há 31 min

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, confirmou este domingo a operação conjunta com a Marinha e a Força Aérea para combater o tráfico de droga transcontinental por via marítima. Durante a Operação “Adamastor”, foi localizado e intercetado, em alto mar, um semi-submersível proveniente da América Latina, transportando várias toneladas de cocaína.