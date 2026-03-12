As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Há 1h e 14min

Dois barcos rápidos comandados pelo Irão terão atacado dois petroleiros que estavam em águas do Iraque, provocando incêndios de grandes dimensões que estas imagens comprovam.

Os vídeos foram gravados pelas autoridades portuárias do Iraque, que ajudou a salvar a tripulação dos navios, ainda que um homem tenha morrido na sequência do incidente.

De acordo com a agência Reuters, os navios em causa são o Safesea Vishnu e o Zefyros.