Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais solarengo"
Há 1h e 20min
Carlos da Câmara, climatologista, traça as previsões do estado do tempo para os próximos dias. “O comboio de depressões passará a deslocar-se mais para norte”, explica.
Já sobre a situação no Mondego, o especialista recorre a uma comparação: “o que choveu em Coimbra desde 1 de outubro, num quadradinho de três metros por dois metros, dá para as necessidades de uma família durante um mês”.
"É um volume monumental de água", resume.