Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais solarengo"

Há 1h e 20min

Carlos da Câmara, climatologista, traça as previsões do estado do tempo para os próximos dias. “O comboio de depressões passará a deslocar-se mais para norte”, explica.

Já sobre a situação no Mondego, o especialista recorre a uma comparação: “o que choveu em Coimbra desde 1 de outubro, num quadradinho de três metros por dois metros, dá para as necessidades de uma família durante um mês”.

"É um volume monumental de água", resume.

06:34

“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”

Há 2 min

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Há 30 min
04:29

Nova derrocada em Almada: "Terras completamente permeáveis e ensopadas pela água"

Há 41 min
02:57

Este café inundou seis vezes em 15 dias

Há 1h e 11min
07:01

04:45

Há lenha dos incêndios arrastada pela força das águas: pode levar ao colapso de uma ponte

Há 1h e 20min
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Ontem às 15:58
02:39
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

9 fev, 23:07
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Ontem às 08:57
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Hoje às 09:23
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Ontem às 12:02
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Ontem às 08:41
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Ontem às 12:12
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

9 fev, 21:30
18:09
Rui Santos

"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"

Ontem às 21:44
02:41

Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho

Hoje às 08:55
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

9 fev, 23:42
06:03

"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas em Coimbra

Hoje às 00:04