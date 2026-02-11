Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais soalheiro"

Hoje às 12:16

Carlos da Câmara, climatologista, traça as previsões do estado do tempo para os próximos dias. “O comboio de depressões passará a deslocar-se mais para norte”, explica.

Já sobre a situação no Mondego, o especialista recorre a uma comparação: “O que choveu em Coimbra desde 1 de outubro, num quadrado com três metros de lado, dá para as necessidades de uma família durante um mês”.

"É um volume monumental de água", resume.