"Aquilo que sai no primeiro comunicado do Paquistão é que o Líbano faz parte do acordo de cessar-fogo"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 51 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa a evolução da guerra no Médio Oriente, depois de terem sido registadas violações do acordo de cessar-fogo pouco tempo depois de este ter sido alcançado