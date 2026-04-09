"Aquilo que sai no primeiro comunicado do Paquistão é que o Líbano faz parte do acordo de cessar-fogo"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 51 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa a evolução da guerra no Médio Oriente, depois de terem sido registadas violações do acordo de cessar-fogo pouco tempo depois de este ter sido alcançado

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"Aquilo que sai no primeiro comunicado do Paquistão é que o Líbano faz parte do acordo de cessar-fogo"

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