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Apreensão de cargueiro no Estreito de Ormuz "não é uma violação do cessar-fogo, de certeza"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 53 min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, antecipa a próxima ronda negocial entre os EUA e o Irão, analisando o recente incidente em Ormuz que levou Teerão a acusar os americanos de violar o cessar-fogo

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