Apreensão de cargueiro no Estreito de Ormuz "não é uma violação do cessar-fogo, de certeza"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 53 min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, antecipa a próxima ronda negocial entre os EUA e o Irão, analisando o recente incidente em Ormuz que levou Teerão a acusar os americanos de violar o cessar-fogo