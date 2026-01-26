"Apoios dos notáveis a Seguro têm efeitos limitados, e Ventura é prova disso"
Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção
Há 2h e 3min
Miguel Santos Carrapatoso observa os apoios de Cavaco Silva e Paulo Portas a António José Seguro, sublinhando que podem dar conforto a eleitores indecisos, mas também reforçar o discurso populista de André Ventura. O comentador da CNN Portugal lembra que Ventura chegou à segunda volta sem apoios institucionais relevantes.