"Apoios dos notáveis a Seguro têm efeitos limitados, e Ventura é prova disso"

Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção

Há 2h e 3min

Miguel Santos Carrapatoso observa os apoios de Cavaco Silva e Paulo Portas a António José Seguro, sublinhando que podem dar conforto a eleitores indecisos, mas também reforçar o discurso populista de André Ventura. O comentador da CNN Portugal lembra que Ventura chegou à segunda volta sem apoios institucionais relevantes.