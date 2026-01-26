"Apoios dos notáveis a Seguro têm efeitos limitados, e Ventura é prova disso"
Miguel Santos Carrapatoso
Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção
Há 2h e 3min

Miguel Santos Carrapatoso observa os apoios de Cavaco Silva e Paulo Portas a António José Seguro, sublinhando que podem dar conforto a eleitores indecisos, mas também reforçar o discurso populista de André Ventura. O comentador da CNN Portugal lembra que Ventura chegou à segunda volta sem apoios institucionais relevantes.

08:57
Miguel Baumgartner

Acordo de garantias de segurança "não é um acordo de paz e não é um cessar-fogo" na Ucrânia

Há 1h e 22min
05:36
Margarida Davim

"Estes apoios a Seguro, por si só, não vão arrancar ninguém de casa para ir votar"

Há 2h e 2min
02:01
Miguel Santos Carrapatoso

"Apoios dos notáveis a Seguro têm efeitos limitados, e Ventura é prova disso"

Há 2h e 3min
07:05
Pedro Santos Guerreiro

"Há muito mais um movimento de rejeição a Ventura do que propriamente de convocatória à volta de Seguro"

Há 3h e 4min
06:34
Helena Ferro de Gouveia

Irão. "É um dos maiores massacres deste século desde a Segunda Guerra Mundial"

Há 3h e 51min
02:53
Diana Soller

"A solução ideal seria a própria administração Trump criar algumas limitações ao tipo de ação do ICE"

Há 3h e 53min
