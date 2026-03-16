Apoio de países da NATO no conflito do Irão "desequilibraria uma realidade a que estamos habituados"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 22 min

O major-general Agostinho Costa, explica o porquê de, neste momento, a NATO não enviar meios e reforços para o conflito no Irão.

Comentadores

02:27
opinião
Bernardino Soares

Governo quer através da reforma laboral "favorecer, sobretudo, as grandes empresas porque vai permitir mais precariedade e piores salários"

Há 21 min
02:28

"Foi uma estratégia muito inteligente do Governo colocar-se fora das negociações da lei laboral e não abrir totalmente o diálogo" aos sindicatos

Há 21 min
02:08
opinião
Miguel Relvas

"Para haver acordo significa que o Governo vai ter de abrir mão das principais medidas reformistas - e pagará um preço muito elevado por isso"

Há 22 min
04:25
opinião
Agostinho Costa

Apoio de países da NATO no conflito do Irão "desequilibraria uma realidade a que estamos habituados"

Há 22 min
03:05
opinião
Manuel Serrano

"EUA estão a colonizar-nos politicamente. Já temos medo de tomar decisões políticas sobre o que vai acontecer a seguir"

Há 1h e 4min
03:55

"Conflito no Irão representa uma ameaça para a existência da União Europeia, tal como o conflito na Ucrânia"

Há 1h e 4min
Mais Comentadores

Mais Vistos

01:48

Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte

Ontem às 22:06
04:05
opinião
Tiago André Lopes

"Porque é que a China ainda não está na região do Médio Oriente? Está muito empenhada em apoiar o seu aliado Paquistão"

Ontem às 19:31
03:59
opinião
Agostinho Costa

"Os EUA sabem que, se atingirem infraestrutura petrolífera, o Irão paga em género" e "lá vai o petróleo para os 200 dólares"

Ontem às 22:58
07:32
opinião
Miguel Baumgartner

"Trump está perdido, nenhum dos cinco objetivos estabelecidos foi atingido até hoje"

Hoje às 11:07
13:36
opinião
Agostinho Costa

Operação em Kharg "é fundamentalmente mediática" e "talvez Trump se arrependa na segunda-feira quando abrirem os mercados"

14 mar, 23:39
09:47
opinião
Tiago André Lopes

"Nós, parceiros ocidentais dos EUA, não estamos a perceber a gravidade do que está a acontecer"

14 mar, 08:47
00:30

"Queres contar o número de dedos?": Netanyahu responde a rumores sobre a sua morte

Ontem às 18:25
15:19

"Desde o final da Segunda Guerra Mundial que Portugal não tem defesa antiaérea minimamente credível"

Ontem às 21:59
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
26:50
opinião
Marco Serronha

Estes são os meios militares que os EUA têm à sua disposição, numa altura em que o Irão "tem as suas capacidades de deteção completamente degradadas"

Ontem às 15:07
27:01

Do Médio Oriente a Cuba: o "Global" de Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:34
03:39
opinião
Manuel Serrano

"A linguagem já mudou": EUA estão a dizer ao mundo que a guerra no Irão "agora é um problema de todos"

14 mar, 22:41