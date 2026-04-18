"Apesar do cessar-fogo, Israel ataca porque o Hezbollah atacou"

Há 2h e 34min

Cátia Moreira de Carvalho, comentadora CNN Portugal e especialista em extremismo violento e processos de radicalização, lembra que no acordo de cessar-fogo "está estipulado que, caso o Hezbollah ataque posições israelitas, ou Israel, Israel reserva-se a si próprio o direito de atacar em retaliação". Até ao cessar-fogo de 17 de abril, 46 dias de guerra tinham deixado 2.196 mortos no Líbano (a maioria civis) por ataques israelitas e 15 mortos do lado israelita (13 militares e dois civis) no conflito com o Hezbollah.