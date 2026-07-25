Apesar de Trump e Netanyahu "terem algum apetite por ataques ao Irão, percebem que uma escalada poderá ter efeitos que eles não controlam"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa a aparente "contradição" da administração Trump em relação ao Irão