"Aparentemente há uma grande coligação internacional para fazer com que este embate seja ainda mais doloroso para os iranianos"
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 32 min
Jorge Botelho Moniz considera que a "partir do momento que haja uma cabeça para decapitar, os EUA e Israel já mostraram que têm capacidade" para o fazer. E isso, afirma o comentador, é um "problema".