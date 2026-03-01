"Aparentemente há uma grande coligação internacional para fazer com que este embate seja ainda mais doloroso para os iranianos"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 32 min

Jorge Botelho Moniz considera que a "partir do momento que haja uma cabeça para decapitar, os EUA e Israel já mostraram que têm capacidade" para o fazer. E isso, afirma o comentador, é um "problema".

05:38
Jorge Botelho Moniz

Há 32 min
14:29
Mário Crespo

"O pior iluminador do mundo tornou Trump num dos irmãos Metralha"

Há 1h e 1min
Paulo Portas

Paulo Portas viu "um erro estratégico" na resposta do Irão. O custo será um "isolamento ainda maior"

Há 1h e 59min
26:56
Paulo Portas

"A estratégia dos Estados Unidos no Irão vai ser usada pela Rússia nos países bálticos"

Há 1h e 59min
04:06
Manuel Serrano

"Há um manual de instruções para o Irão, mas é extremamente complexo"

Há 3h e 49min
03:11

"É impossível negociar com um regime que sobrevive desde 1979 baseado no ódio que tem ao mundo Ocidental"

Há 3h e 52min
