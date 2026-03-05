"Aparentemente, Donald Trump quer escolher todos os líderes globais"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 26 min

O comentador da CNN Portugal Jorge Botelho Moniz analisou as palavras de Donald Trump sobre a sucessão de Ali Khamenei. O presidente dos EUA considera "inaceitável" uma eventual ascensão do filho do anterior aiatola, Mojtaba.

