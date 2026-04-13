"Anedótico" e "ofensivo": "Se fosse na realidade do radicalismo islâmico, provavelmente haveria já uma fátua sobre o presidente dos EUA"

Há 26 min

O jornalista Joaquim Franco considera que a imagem de Donald Trump vestido de Jesus Cristo, gerada por inteligência artificial e publicada pelo próprio nas suas redes sociais, foi “uma brincadeira para lá dos limites”. O jornalista descreve mesmo o comportamento de Trump como “anedótico” e “ofensivo”, sobretudo tratando-se de uma questão relacionada com a religião, neste caso a cristã