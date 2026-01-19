André Ventura "já começou a estratégia do 'nós contra eles' e tem um 'nós' muito forte que é a direita" de que diz ser líder
Há 1h e 2min
Inês Figueiredo, jornalista do Observador, antecipa a estratégia de André Ventura para a segunda volta, que durante a campanha se apresentou como "um candidato mais moderado e na noite eleitoral percebeu-se muito bem porque é que estava a usar essa estratégia": "Quer ser o novo líder da direita, agora fragmentada, e tenta mostrar que é a única pessoa que consegue agregá-la".