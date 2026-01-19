André Ventura "já começou a estratégia do 'nós contra eles' e tem um 'nós' muito forte que é a direita" de que diz ser líder

Há 1h e 2min

Inês Figueiredo, jornalista do Observador, antecipa a estratégia de André Ventura para a segunda volta, que durante a campanha se apresentou como "um candidato mais moderado e na noite eleitoral percebeu-se muito bem porque é que estava a usar essa estratégia": "Quer ser o novo líder da direita, agora fragmentada, e tenta mostrar que é a única pessoa que consegue agregá-la".

Francisco Rodrigues dos Santos

"As sodagens informam as escolhas dos eleitores e pressionam o fenómeno do voto útil"

Há 1h e 3min
Pedro Costa

"Grande parte dos democratas perceberam que é uma questão de sobrevivência". Montenegro foi "um dos poucos que não compreendeu isso"

Há 1h e 3min
"Houve muitos erros da parte dos adversários e António José Seguro conseguiu aproveitar isso"

Há 1h e 3min
Pedro Santos Guerreiro

Montenegro "passou de um excesso de confiança depois das autárquicas para um choque de realidade depois das presidenciais. Vai ter uma governação muito mais difícil a partir daqui"

Há 2h e 48min
Anabela Neves

"O que André Ventura está a fazer é a amalgamar os resultados da direita, como se a direita democrática fosse igual à direita do Chega"

Há 3h e 37min
