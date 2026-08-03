André Ventura estava a falar e o microfone desligou-se. Aguiar-Branco explicou porquê

Há 32 min

O presidente do Chega queria poder questionar o ministro da Educação durante a Comissão Permanente, algo que não ficou acordado em Conferência de Líderes. André Ventura acabou por ficar sem palavra e o presidente da Assembleia da República teve de lhe explicar o que estava em causa.

De referir que as intervenções dos deputados tinham um minuto cada. André Ventura utilizou esse minuto e os 15 segundos de tolerância, com o mecanismo automático a acabar por lhe desligar o microfone.