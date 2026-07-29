André Ventura assistiu a uma das conferências de imprensa "mais sofríveis dos últimos tempos". O presidente do Chega explica porquê

Há 1h e 19min

O presidente do Chega classificou a conferência de imprensa de Luís Neves como uma das "mais sofríveis dos últimos tempos", alertando para as garantias que o ministro deu de que não cometeu nenhuma ilegalidade e "referindo várias que cometeu na mesma intervenção".

André Ventura deixa ainda claro que não existe "razão nenhuma para que outro titular não tenha" de entregar as suas declarações de rendimentos.

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