André Ventura assistiu a uma das conferências de imprensa "mais sofríveis dos últimos tempos". O presidente do Chega explica porquê

Há 1h e 19min

O presidente do Chega classificou a conferência de imprensa de Luís Neves como uma das "mais sofríveis dos últimos tempos", alertando para as garantias que o ministro deu de que não cometeu nenhuma ilegalidade e "referindo várias que cometeu na mesma intervenção".

André Ventura deixa ainda claro que não existe "razão nenhuma para que outro titular não tenha" de entregar as suas declarações de rendimentos.