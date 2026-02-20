André ainda é o oitavo na linha de sucessão ao trono. Cresce a pressão para que deixe de sê-lo
António Oliveira e Silva
Há 53 min

Vários deputados insistiram para que André, antigo príncipe e antigo duque de Iorque, deixe de fazer parte dos membros da família real na linha de sucessão ao trono. Apesar de estar em oitavo na linha familiar, o facto de que seja contemplada a possibilidade de que assuma o trono tornou-se inaceitável para grande parte da opinião pública. De acordo com uma sondagem da empresa de sondagens YouGov, com sede no Reino Unido, 82% dos inquiridos acham que André deve ser retirado da linha de sucessão.

Esta sexta-feira também houve vários políticos a pedir que André abdique desse direito, como foi o caso do líder do Partido Liberal Democrata, Ed Davey. É a terceira maior força na câmara baixa, com mais de 70 deputados. Também membros do Partido Nacional Escocês e do Partido Os Verdes pediram que André saia da linha de sucessão. Entretanto, a imprensa britânica conta que o Governo estaria a considerar um projeto de lei para banir André de aceder ao trono. Um processo de natureza legislativa que teria, claro, de passar pela câmara baixa do parlamento

Europa

02:24

André ainda é o oitavo na linha de sucessão ao trono. Cresce a pressão para que deixe de sê-lo

Há 53 min

"Seria apenas André, o cidadão": Governo britânico pondera retirar André Mountbatten-Windsor da linha de sucessão

Há 1h e 27min
10:53

"Estranho um pouco que o ex-príncipe André não tenha ficado limitado de estabelecer contactos com o staff"

Há 3h e 39min
02:26

Epstein: "É preciso não perdermos o foco de que isto diz respeito, possivelmente, a uma rede de tráfico humano"

Hoje às 18:15
01:01

O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo

Hoje às 17:14

Aeroportos e seguranças de André: polícia britânica faz revelações após detenção do irmão do rei Carlos III

Hoje às 16:35
Mais Europa

Mais Vistos

02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

Ontem às 20:45
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Hoje às 14:04
02:16

Mais bicicletas nas ruas, menos comida nas bancas: o impacto da crise do petróleo em Cuba

18 fev, 15:37
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

18 fev, 11:37
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

Hoje às 16:18
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares

Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra

Ontem às 22:53
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

18 fev, 11:13
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:22

Cada vez mais assaltantes exploram as fragilidades do sistema keyless dos carros

Ontem às 23:31
01:55

Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"

Ontem às 13:57