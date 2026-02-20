André ainda é o oitavo na linha de sucessão ao trono. Cresce a pressão para que deixe de sê-lo

Há 53 min

Vários deputados insistiram para que André, antigo príncipe e antigo duque de Iorque, deixe de fazer parte dos membros da família real na linha de sucessão ao trono. Apesar de estar em oitavo na linha familiar, o facto de que seja contemplada a possibilidade de que assuma o trono tornou-se inaceitável para grande parte da opinião pública. De acordo com uma sondagem da empresa de sondagens YouGov, com sede no Reino Unido, 82% dos inquiridos acham que André deve ser retirado da linha de sucessão.

Esta sexta-feira também houve vários políticos a pedir que André abdique desse direito, como foi o caso do líder do Partido Liberal Democrata, Ed Davey. É a terceira maior força na câmara baixa, com mais de 70 deputados. Também membros do Partido Nacional Escocês e do Partido Os Verdes pediram que André saia da linha de sucessão. Entretanto, a imprensa britânica conta que o Governo estaria a considerar um projeto de lei para banir André de aceder ao trono. Um processo de natureza legislativa que teria, claro, de passar pela câmara baixa do parlamento