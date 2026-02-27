"Andamos há dois meses a dizer que um ataque ao Irão é inevitável e ele ainda não aconteceu"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 18min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, afirma que um ataque americano ao Irão não é inevitável, apontando que os dois países estão em negociações.