Anda um urso a vaguear por esta cidade japonesa

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Quase 100 escolas da cidade japonesa de Utsunomiya suspenderam as aulas esta segunda-feira, após o primeiro avistamento de um urso na região. Imagens de câmaras de segurança mostraram o urso a correr por uma rua comercial a poucos metros de dois moradores. O urso continua à solta após o último avistamento esta manhã, a menos de um quilómetro de uma escola primária.

Os ataques de ursos, incluindo em áreas urbanas, têm vindo a aumentar no Japão. Na semana passada, um ataque de um urso na cidade de Fukushima, no nordeste do Japão, fez pelo menos quatro feridos. Imagens de segurança mostraram um urso-negro a perseguir um trabalhador na entrada de uma fábrica e a derrubá-lo.