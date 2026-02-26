Ana Abrunhosa diz que "está tudo resolvido" com o ministro da Agricultura. "Foi quando achou que devia ir, eu gostaria de o ter visto mais cedo"
Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra garante que “está tudo resolvido” com o ministro da Agricultura, depois de o ter acusado de ir ao terreno "fazer uma conferência de imprensa" em vez de falar com os autarcas.
Ana Abrunhosa rejeita ainda a ideia de vir a ser, no futuro, primeira-ministra de Portugal, afirmando que está bem como está. “Nem pensar, é algo a que jamais aspirei e aspirarei, não é algo que me atraia."