Ana Abrunhosa diz que "está tudo resolvido" com o ministro da Agricultura. "Foi quando achou que devia ir, eu gostaria de o ter visto mais cedo"

Há 34 min

Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra garante que “está tudo resolvido” com o ministro da Agricultura, depois de o ter acusado de ir ao terreno "fazer uma conferência de imprensa" em vez de falar com os autarcas. 

Ana Abrunhosa rejeita ainda a ideia de vir a ser, no futuro, primeira-ministra de Portugal, afirmando que está bem como está. “Nem pensar, é algo a que jamais aspirei e aspirarei, não é algo que me atraia."

14:26

09:04

