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Amigo do MAI tinha atrelado apreendido pela PJ: "Não me parece normal que um ministro em funções não responda de imediato a isto"
Sandra Felgueiras
Jornalista de investigação e coordenadora do programa Exclusivo da TVI | Pivô do Jornal Nacional da TVI
Há 1h e 8min

A jornalista da CNN Portugal Sandra Felgueiras, que tem investigado os polémicos contornos do caso Luís Neves, analisa os últimos desenvolvimentos, com destaque para o atrelado, anteriormente apreendido pela PJ, que estaria na posse do amigo do ministro.

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