Amigo do MAI tinha atrelado apreendido pela PJ: "Não me parece normal que um ministro em funções não responda de imediato a isto"

Jornalista de investigação e coordenadora do programa Exclusivo da TVI | Pivô do Jornal Nacional da TVI

Há 1h e 8min

A jornalista da CNN Portugal Sandra Felgueiras, que tem investigado os polémicos contornos do caso Luís Neves, analisa os últimos desenvolvimentos, com destaque para o atrelado, anteriormente apreendido pela PJ, que estaria na posse do amigo do ministro.