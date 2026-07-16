Amigo do MAI tinha atrelado apreendido pela PJ: "Não me parece normal que um ministro em funções não responda de imediato a isto"
Jornalista de investigação e coordenadora do programa Exclusivo da TVI | Pivô do Jornal Nacional da TVI
Há 1h e 8min
A jornalista da CNN Portugal Sandra Felgueiras, que tem investigado os polémicos contornos do caso Luís Neves, analisa os últimos desenvolvimentos, com destaque para o atrelado, anteriormente apreendido pela PJ, que estaria na posse do amigo do ministro.