Amigo de Luís Neves "ajudou a PJ". Agora olha para trás e parece arrependido: "Ainda havia de cobrar ao Estado"

Há 1h e 57min

A Construbarcelos virou uma peça central de toda a polémica que envolve o ministro da Administração Interna. Foi esta empresa do amigo de Luís Neves que recebeu um atrelado e bidões apreendidos numa operação de tráfico de droga.

Depois de alguma insistência da TVI, João dos Santos Carvalho referiu que foi ele próprio a oferecer-se para ficar com o material.