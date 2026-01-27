Almonda transborda e ameaça vias no Ribatejo: "O Reguengo de Alviela passará a ser a ilha que já nos habituou"
António Pereira Gonçalves
Correspondente da TVI em Leiria
Há 2h e 36min

O repórter da CNN Portugal António Pereira Gonçalves dá conta de cheias rápidas em Riachos, município de Torres Novas, onde o nível de água aparenta estar "muito mais intenso" do que no dia anterior. 

Durante toda a noite choveu na Serra de Aire e Candeeiros, deixando campos e estradas secundárias submersos. A subida do Tejo nos próximos dias poderá afetar vias nacionais e isolar o Reguengo de Alviela.

