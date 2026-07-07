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Ali Khamenei "tornou-se num mártir, porque foi morto pelo grande satã do Irão"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
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João Ferreira Dias, especialista em Antropologia das Religiões, detalha os simbolismos da cerimónia fúnebre de Ali Khamenei.

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