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Tondela

Alexandra Leitão e a polémica dos doadores dos partidos: "A transparência e o escrutínio deveriam prevalecer sobre a proteção de dados"
Alexandra Leitão
Há 49 min

A socialista, no programa "O Princípio da Incerteza", da CNN Portugal, abordou o direito de manter no anonimato quem faz contribuições para os partidos ou candidatos. A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos vai passar a ocultar a identidade dos doadores de partidos e campanhas, mantendo apenas a fiscalização interna. A decisão segue um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos baseado no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, mas peritos criticam-na como um retrocesso para a transparência democrática

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