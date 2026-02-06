"Ainda hoje estivemos a evacuar uma aldeia que nunca tinha sido evacuada"

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.

Há 28 min

O comandante Paulo Santos afirma que os operacionais estão preparados para uma nova depressão, apesar do desgaste acumulado após vários dias no terreno.

Com previsões de precipitação intensa e vento até 120 km/h, o comentador da CNN Portugal alerta para a possibilidade de mais queda de árvores, inundações e novas evacuações, sobretudo no Ribatejo.