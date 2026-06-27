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Água, alimentos ou roupa: roubos multiplicam-se nas zonas devastadas pelos sismos na Venezuela

Há 38 min

Começam a surgir relatos e imagens de pilhagens em áreas atingidas pelos sismos de quarta-feira na Venezuela. Em Catia del Mar, grupos invadiram lojas, armazéns e supermercados para levar água, alimentos e roupa, havendo também relatos de furtos de eletrodomésticos.

Até ao momento, as autoridades venezuelanas não divulgaram qualquer balanço oficial destes incidentes nem anunciaram detenções relacionadas com os roubos.

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