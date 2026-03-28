Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 1min
A opinião do major-general Agostinho Costa, comentador CNN Portugal e especialista em geopolítica e estratégia, um mês volvido dos ataques norte-americanos e israelitas ao Irão