Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 54 min
O Major-General Agostinho Costa analisa as consequências do anúncio feito por Israel de que o aiatola Ali Khamenei foi morto na sequência dos ataques levados a cabo pelos Estados Unidos este sábado.