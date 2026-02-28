Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 54 min

O Major-General Agostinho Costa analisa as consequências do anúncio feito por Israel de que o aiatola Ali Khamenei foi morto na sequência dos ataques levados a cabo pelos Estados Unidos este sábado. 

Paulo Portas

Paulo Portas: Ataque vai provocar "subida do preço do petróleo no mínimo entre 10 a 20 dólares por barril”

Há 14 min
14:50
Paulo Portas

Paulo Portas: "Trump passou para uma espécie de presidência imperial"

Há 15 min
06:11
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"

Há 54 min
05:29

"Trump não tentou legitimar o ataque ao Irão junto da comunidade internacional nem internamente"

Hoje às 17:25
01:49
Cátia Moreira de Carvalho

Mundo deve ficar "mais preocupado" com o que "poderá vir a acontecer nos países ocidentais" do que no Irão

Hoje às 15:26
02:21

EUA fizeram a "maior alocação de forças" para o Médio Oriente "desde 2003": "temos de avaliar passo a passo"

Hoje às 14:52
