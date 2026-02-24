Agostinho Costa ouviu Ucrânia e Rússia e concluiu que estamos perante um "diálogo de surdos"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
O major-general Agostinho Costa considera que as últimas decisões de grandes líderes ucranianos e da própria União Europeia provam que não há interesse em acabar de forma pacífica com o conflito - que dura há quatro anos.

