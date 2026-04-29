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Agostinho Costa: “Onde é que Trump tem sido um ‘nice guy’? É isso, mas ao contrário”
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 48 min

Análise do major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança e defesa. A começar pela mais recente imagem de Donald Trump, criada por inteligência artificial, onde surge de metralhadora na mão. O analista passa ainda pelo discurso de Carlos III no Congresso dos EUA e sobre a possibilidade de um bloqueio prolongado no Estreito de Ormuz. E mostra como há um oleoduto que evita que o cenário na economia global seja ainda pior.

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