Agostinho Costa: “Onde é que Trump tem sido um ‘nice guy’? É isso, mas ao contrário”

Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.

Há 48 min

Análise do major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança e defesa. A começar pela mais recente imagem de Donald Trump, criada por inteligência artificial, onde surge de metralhadora na mão. O analista passa ainda pelo discurso de Carlos III no Congresso dos EUA e sobre a possibilidade de um bloqueio prolongado no Estreito de Ormuz. E mostra como há um oleoduto que evita que o cenário na economia global seja ainda pior.