Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 36min

O major-general Agostinho Costa analisa a atual situação do conflito na Ucrânia, destacando sinais de uma possível mudança na estratégia de Moscovo. Segundo o analista, existe uma nova "narrativa da parte russa" que sugere uma reconfiguração dos objetivos ou das formas de atuação no terreno, podendo indicar uma abertura, ainda que estratégica, para novos cenários

