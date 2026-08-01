Agostinho Costa: há um “negócio chorudo” que está a alimentar uma “luta pelo controlo” na Ucrânia
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 14min
O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de Segurança e Defesa, olha para a crescente instabilidade no governo ucraniano, falando numa “luta pelo controlo do chorudo negócio ligado ao armamento, fundamentalmente do desenvolvimento de drones”. O analista traça as diferenças de posições entre Zelensky e Fedorov. Agostinho Costa lembra ainda que “os russos estão a andar bastante bem no Donbass”. Neste comentário, o especialista olha também para a situação no Médio Oriente.