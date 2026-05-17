Agostinho Costa diz que Trump "já quer muito menos do Irão do que queria inicialmente, que era a rendição incondicional"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 2h e 26min
O major-general, especialista em geopolítica da CNN Portugal, acredita que nova intervenção militar norte-americana contra o Irão "pode estar em cima da mesa"