Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 41min

O Major-General Agostinho Costa explica as últimas horas do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. Há alvos que são uma "repetição".

Médio Oriente

04:11

Programa nuclear, ataques a Israel e a dimensão regional: os três pontos que os EUA vão insistir na negociação com o Irão

Há 4 min

Um homicídio por dia. Há uma epidemia de crimes a exacerbar as desigualdades na sociedade israelita

Há 27 min

Trump garante que os EUA só param quando alcançarem os objetivos e pede aos iranianos que vão para a rua

Há 53 min
01:59

Iranianos festejam em Lisboa morte do aiatola. "Estamos finalmente livres"

Há 1h e 16min
03:00

Há 50 portugueses retidos num cruzeiro no Dubai. Estão a ser protegidos por navios de guerra

Há 1h e 28min

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Há 1h e 34min
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

01:14

Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão

Ontem às 19:41
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

27 fev, 13:06
00:56

As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão

Ontem às 16:57
00:37

Caças e navios: EUA mostram como atacaram o Irão

Ontem às 22:33
05:53

Família portuguesa no Dubai "em pânico" com ataques. "Sentimos o chão a tremer"

Ontem às 23:13
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

Hoje às 16:30
06:11
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Passou a ser uma guerra global. É a mesma coisa que matar o Papa"

Ontem às 20:33
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

Ontem às 12:37
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

Hoje às 11:40
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
04:23

Dubai: "Sentiu-se um fortíssimo impacto no hotel" onde este português está

Ontem às 23:44
00:20

Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão

Hoje às 16:33