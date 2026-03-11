Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 20 min

O major-general analisa as últimas notícias que chegam do campo de batalha no Médio Oriente

09:18
opinião
Rogério Alves

Estes são os "dois diplomas fundamentais" para perceber se os Estados Unidos cometeram de facto um crime de guerra

Há 12 min
02:59
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Seguro tem de ter presente que foi eleito por um arco democrático que vai da esquerda às fronteiras com o Chega"

Há 13 min
01:56
opinião
Helena Matos

"O Presidente da República não se pode pôr nas mãos da UGT"

Há 13 min
07:35
opinião
Rafael Martins

"Se o conflito divergir para uma guerrilha será muito mais penoso para todo o mundo"

Há 13 min
07:14

"Lamentavelmente, a Europa só se lembra que há muito caminho a fazer quando estamos no início de uma crise"

Há 14 min
08:59

António Costa Silva recua a 1979 para mostrar que "o coração do sistema petrolífero foi gravemente atingido"

Há 14 min
