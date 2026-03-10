Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 37 min

O major-general considera ainda que os Estados Unidos "estão muito longe de atingir a supremacia aérea"

05:24

"O regime atual é desumano para os advogados oficiosos"

Há 13 min
02:25
Luís Rosa

"José Sócrates não quer que o processo ande para a frente." Por isso, "tem de ser censurado"

Há 13 min
14:53
Mário Crespo

Mário Crespo vê um "panorama soturno" para o "futuro" no meio de "discursos panegíricos" à la Trump

Há 13 min
03:52
Henrique Machado

Julgamento de Sócrates entrou num "círculo vicioso do qual dificilmente vai sair"

Há 15 min
10:42
Agostinho Costa

Há 37 min
11:44

"A União Europeia está mais vulnerável do que os EUA", mas a "situação não é tão grave como na altura da Ucrânia"

Há 50 min
