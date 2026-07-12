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Agostinho Costa: "A guerra decide-se no campo de batalha e aí a Ucrânia não está muito brilhante"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
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O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança e defesa, analisa os recentes avanços ucranianos no terreno.

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