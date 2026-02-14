"Agora quem tiver dívidas em atraso de uma SCUT não pode ter uma candidatura aprovada [aos apoios do Estado]. Em 2001, ultrapassámos muita legislação e muita burocracia"
Há 47 min
Paulo Teixeira, antigo presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, compara a atuação das autoridades na tragédia de Entre-os-Rio, a 4 de março de 2001, e durante as tempestades que assolaram o país nos últimos dias. “Cada vez que há uma tragédia neste país parece que estamos a aprender de novo”, lamenta o antigo autarca, assinalando que, ainda assim, “o caso de Coimbra foi muito mais bem gerido do que as semanas anteriores”.