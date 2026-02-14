"Agora quem tiver dívidas em atraso de uma SCUT não pode ter uma candidatura aprovada [aos apoios do Estado]. Em 2001, ultrapassámos muita legislação e muita burocracia"

Há 47 min

Paulo Teixeira, antigo presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, compara a atuação das autoridades na tragédia de Entre-os-Rio, a 4 de março de 2001, e durante as tempestades que assolaram o país nos últimos dias. “Cada vez que há uma tragédia neste país parece que estamos a aprender de novo”, lamenta o antigo autarca, assinalando que, ainda assim, “o caso de Coimbra foi muito mais bem gerido do que as semanas anteriores”.

Meteorologia

14:38

"Agora quem tiver dívidas em atraso de uma SCUT não pode ter uma candidatura aprovada [aos apoios do Estado]. Em 2001, ultrapassámos muita legislação e muita burocracia"

Há 47 min

MAU TEMPO AO MINUTO | Marcelo sugere criação de fundo de calamidade

Hoje às 13:12

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Hoje às 12:08

Caudais no Tejo mantêm-se altos mas com tendência a descer

Hoje às 11:37
11:17

Presidente da APA diz que parte do plano de Costa para o Mondego foi concluído. E permitiu que "hoje se gerisse minuto a minuto os caudais"

Ontem às 22:27

Vai brincar ao Carnaval? É assim que vai estar o tempo

Ontem às 21:07
Mais Meteorologia

Mais Vistos

03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
02:57

Como funcionam os diques?

12 fev, 22:49
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

12 fev, 00:09
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

11 fev, 13:42