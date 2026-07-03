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Agora CNN - Breaking News - 3 de julho de 2026

Ontem às 15:55

Com Andreia Palmeirim.

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"Zona montanhosa, com encostas cada vez mais aquecidas". "As próximas horas vão ser de combate intenso"

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CNN Meia Noite - Breaking News - 3 de julho de 2026

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