Agora CNN - Breaking News - 2 de fevereiro de 2026
Ontem às 14:56
Com Pedro Bello Moraes.
02:53
O Governo demorou a responder à tempestade? Esta foi a cronologia dos acontecimentos
Há 25 min
01:42
Fábricas paradas na Marinha Grande aguardam apoios do Governo para voltar a produzir
Há 46 min
05:33
Perante a multiplicação de fenómenos extremos, "os operadores vão ter de começar a aumentar a sua capacidade de manter as suas redes móveis"
Há 59 min
05:25
"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação
Há 1h e 0min
03:44
"Ficámos sem telhado": uma semana depois, Martim tenta salvar o que sobrou da sua casa
Há 1h e 1min
03:07
"Está a chover dentro da minha casa como se fosse a rua"
Há 1h e 32min
00:46
A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou
Ontem às 16:45
05:17
Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz
Ontem às 08:57
04:32
Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos
Ontem às 17:34
01:56
Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha
Ontem às 03:26
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:33
Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"
Ontem às 12:58
00:21
Rui Calafate recorre a um ensinamento da primária para explicar a Montenegro o que deve fazer com a ministra da Administração Interna
Ontem às 19:04
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
31 jan, 11:25
10:03
Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas
Ontem às 14:31
02:00
"O grande temporal chegou" a Alcácer do Sal, com rajadas perto dos 100 km/h
Ontem às 03:34
14:18
Marcelo foi explicar ao Papa "o fundamental para ele perceber o que se está a passar em Portugal"
Ontem às 13:40
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
30 jan, 22:50