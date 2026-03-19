Agora CNN - Breaking News - 19 de março de 2026

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Com Andreia Palmeirim.

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Tiago André Lopes

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CNN 30 minutos - 20 de março de 2026

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José Tomaz Castello Branco

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