Agora CNN - 9 de janeiro de 2026

Ontem às 15:56

Com Pedro Bello Moraes.

01:58

Gouveia e Melo diz estar preparado para resolver problemas entre partidos porque não tem "o rabo preso a uma porta de um partido qualquer"

Há 1h e 24min
02:12

Seguro sublinha que não fez acordos com "nenhum partido": "Quando achei que podia ser útil ganhei coragem e avancei sozinho"

Há 1h e 25min
01:39

"Ainda que há esquerda (sem apoios como o de Santana Lopes) nesta eleição": candidatos questionam proximidade de Seguro à direita

Há 1h e 30min
02:31
opinião
Sónia Sénica

Planos de Trump para a Gronelândia visam "conter os avanços de Moscovo e de Pequim"

Há 1h e 34min
02:42

Socorro está a ser mais rápido este sábado, mas as ambulâncias "são as mesmas, não cresceram de um dia para o outro"

Há 1h e 34min
01:36

Marques Mendes promete dar condições ao Governo "como deve ser" após mais um dia com um ministro

Há 1h e 35min
05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Ontem às 11:18
03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Ontem às 20:15
09:05

Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás

Ontem às 23:04
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 21:23
07:58
opinião
José Pacheco Pereira

"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes

21 dez 2025, 23:30
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
03:42
opinião
Agostinho Costa

"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"

Ontem às 11:12
01:47

"Queres ou meto à venda?": as mensagens sobre as malas que incriminam Miguel Arruda e a mulher

Ontem às 14:14
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

8 jan, 19:09