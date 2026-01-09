TV
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
PRESIDENCIAIS
tracking poll
ao minuto
debates na íntegra
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Agora CNN - 9 de janeiro de 2026
Ontem às 15:56
Com Pedro Bello Moraes.
Videos
01:58
Gouveia e Melo diz estar preparado para resolver problemas entre partidos porque não tem "o rabo preso a uma porta de um partido qualquer"
Há 1h e 24min
02:12
Seguro sublinha que não fez acordos com "nenhum partido": "Quando achei que podia ser útil ganhei coragem e avancei sozinho"
Há 1h e 25min
01:39
"Ainda que há esquerda (sem apoios como o de Santana Lopes) nesta eleição": candidatos questionam proximidade de Seguro à direita
Há 1h e 30min
02:31
opinião
Sónia Sénica
Planos de Trump para a Gronelândia visam "conter os avanços de Moscovo e de Pequim"
Há 1h e 34min
02:42
Socorro está a ser mais rápido este sábado, mas as ambulâncias "são as mesmas, não cresceram de um dia para o outro"
Há 1h e 34min
01:36
Marques Mendes promete dar condições ao Governo "como deve ser" após mais um dia com um ministro
Há 1h e 35min
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
Ontem às 11:18
03:03
Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro
Ontem às 19:46
00:37
JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal
Ontem às 20:15
09:05
Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás
Ontem às 23:04
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
02:57
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
8 jan, 21:23
07:58
opinião
José Pacheco Pereira
"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes
21 dez 2025, 23:30
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
Ontem às 11:38
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
03:42
opinião
Agostinho Costa
"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"
Ontem às 11:12
01:47
"Queres ou meto à venda?": as mensagens sobre as malas que incriminam Miguel Arruda e a mulher
Ontem às 14:14
03:45
opinião
Rui Calafate
"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM
8 jan, 19:09