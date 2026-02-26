TV
Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho
Agora CNN - 26 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:45
Com Rita Rodrigues.
02:42
"Os EUA exigem o desmantelamento completo das instalações nucleares do Irão, mas o Irão diz que as usa para fins civis e medicinais"
Há 44 min
03:29
"Não sei porque não vêm aqui, isto não é brincadeira": Delmira, 84 anos, está há quatro semanas sem luz e água em Amor
Há 51 min
05:04
"Postura de Bill e Hillary Clinton é a de minimizar a relação com Jeffrey Epstein"
Há 55 min
01:50:22
CNN Meia Noite - 26 de fevereiro de 2026
Ontem às 23:50
24:53
Miguel Sousa Tavares
"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"
Ontem às 23:47
02:00
Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE
Ontem às 23:46
03:45
Rui Santos
Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"
Ontem às 12:33
09:04
Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista
25 fev, 13:59
02:00
Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE
Ontem às 23:46
04:43
Sérgio Sousa Pinto
Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura
25 fev, 23:26
00:46
As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão
Ontem às 20:20
02:39
PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada
Ontem às 10:00
01:05
Luís Vilar
"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa
Ontem às 20:59
15:26
Agostinho Costa
"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
25 fev, 15:55
01:59
CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem
Ontem às 10:34
25:05
"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra
Ontem às 13:22
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11
04:09
É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"
24 fev, 15:26