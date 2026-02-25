TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Agora CNN - 25 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:56
Com Pedro Bello Moraes.
Videos
03:45
opinião
Rui Santos
Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"
Há 19 min
00:32
Irão: "Não estamos dispostos a abdicar do nosso direito à utilização pacífica de tecnologia nuclear"
Há 30 min
00:34
Estados Unidos, Rússia e China: "Para que qualquer tipo de acordo nuclear seja legítimo tem de envolver estes três países"
Há 30 min
00:43
Irão "está a seguir o caminho para desenvolver armas nucleares" e "já pode atingir grande parte da Europa"
Há 30 min
05:33
opinião
Comandante Paulo Santos
"Devemos ter cerca de 40 toneladas por hectare para arder no verão. É imenso"
Há 35 min
04:55
opinião
Rolando Santos
Base das Lajes "permitem que os Estados Unidos mantenham uma guerra no Médio Oriente durante vários meses"
Há 42 min
Mais Videos
Mais Vistos
09:04
Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista
Ontem às 13:59
15:26
opinião
Agostinho Costa
"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
Ontem às 15:55
02:11
opinião
Margarida Davim
"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura
24 fev, 19:01
03:20
opinião
André Pipa
"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"
Ontem às 22:18
02:39
PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada
Há 2h e 52min
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
Ontem às 09:11
00:50
"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump
Ontem às 06:12
02:12
opinião
Rui Santos
"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?
23 fev, 20:32
04:09
É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"
24 fev, 15:26
07:25
opinião
Agostinho Costa
Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"
24 fev, 11:58
04:23
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa ouviu Ucrânia e Rússia e concluiu que estamos perante um "diálogo de surdos"
24 fev, 22:43
03:50
opinião
Helena Matos
"Pedro Passos Coelho é o líder da oposição. Acho que quer voltar"
Ontem às 23:26