Advogada de Sócrates pede renúncia com efeitos imediatos
Agora CNN - 23 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:56
Com Pedro Bello Moraes.
Videos
01:38
Prestianni viaja com a comitiva para Madrid
Há 17 min
00:29
Rui Costa: «Foi uma semana difícil»
Há 1h e 11min
00:17
Rui Costa: «O Benfica estará ao lado do Prestianni»
Há 1h e 13min
00:47
Rui Costa: «Não aconteceu rigorosamente nada no túnel»
Há 1h e 16min
01:13
«Não permitiria nunca ter jogadores racistas no plantel»
Há 1h e 17min
01:08
«O Benfica tem como sua bandeira maior um jogador africano»
Há 1h e 19min
05:38
Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço
Ontem às 11:44
07:37
opinião
Rafael Martins
"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"
Ontem às 10:23
00:58
México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país
22 fev, 21:56
17:02
opinião
Agostinho Costa
Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"
Ontem às 15:51
01:56
«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»
Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos
"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?
Ontem às 20:32
01:30
Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1
Ontem às 14:41
00:45
Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes
22 fev, 21:58
20:54
Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35
Ontem às 12:09
04:05
opinião
Agostinho Costa
Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"
22 fev, 23:04
03:27
Colisão entre ambulância e ligeiro em Faro provoca a morte de mulher de 96 anos
Ontem às 12:11
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
20 fev, 16:18