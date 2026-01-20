TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
Agora CNN - 20 de janeiro de 2026
Ontem às 15:56
Com Pedro Bello Moraes.
Videos
04:34
Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas
Há 59 min
03:32
opinião
Tiago André Lopes
Mark Rutte transformou-se no rosto do "servilismo bacoco que vai rastejando face aos imperativos de Washington”
Há 59 min
02:59
opinião
Rafael Martins
Gronelândia pode vir "a criar sérios problemas à existência da NATO"
Há 2h e 7min
00:58
"Estamos prontos para defender-nos, aos Estados-membros, aos nossos cidadãos e às nossas empresas contra qualquer forma de coação"
Há 2h e 7min
02:48
"A resposta vai ter de ser firme, unida e forte". Gronelândia fez com que se "acabassem os elogios" a Trump
Há 2h e 7min
06:51
opinião
Miguel Baumgartner
Guerra militar entre UE e EUA está "completamente posta de parte"
Há 2h e 8min
Mais Videos
Mais Vistos
14:08
opinião
Agostinho Costa
"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"
Ontem às 14:42
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
19 jan, 23:36
07:16
opinião
Tiago André Lopes
Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção
Ontem às 11:45
04:05
"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota
19 jan, 23:34
03:42
opinião
Agostinho Costa
"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
Ontem às 23:58
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
19 jan, 20:13
24:32
opinião
Miguel Baumgartner
"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"
Ontem às 16:53
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
Ontem às 13:42
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
19 jan, 16:04
02:21
«Fomos superiores, mas perdemos porque o futebol é um desporto de m****»
Ontem às 23:25
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01