Agora CNN - 2 de março de 2026

Há 2h e 25min

Com Pedro Bello Moraes.

Videos

06:43

"Colocar soldados no terreno poderá ser perigosíssimo para os EUA e, sobretudo, para Trump"

Há 17 min
07:05

Explosões ouvidas no sul de Beirute: "A população libanesa está aterrorizada"

Há 18 min
07:27

"As bombas que os EUA estão a lançar contra o Irão não estão a ser vistas como um ataque, mas como um salvamento pelo povo iraniano"

Há 48 min
00:41

Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia

Há 49 min
06:27
opinião
Marco Serronha

"Anomalia técnica" pode ajudar a explicar o estranho incidente com três caças dos EUA

Há 57 min
11:05
opinião
Jorge Saramago

Participação do E3 seria uma "resposta ocidental que não vai ao encontro do que é esperado pelos iranianos"

Há 1h e 0min
Mais Videos

Mais Vistos

01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Hoje às 07:52
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Hoje às 07:45
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

Ontem às 16:30
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
09:12

Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

Ontem às 20:46
01:14

Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão

28 fev, 19:41
00:40

O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo

Hoje às 13:00
00:20

Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão

Ontem às 16:33
09:53
opinião
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

Hoje às 11:05
00:21

O momento em que um drone atinge um hotel de luxo no Dubai

Ontem às 20:21
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

Ontem às 11:40
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

27 fev, 13:06