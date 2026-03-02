TV
Agora CNN - 2 de março de 2026
Há 2h e 25min
Com Pedro Bello Moraes.
06:43
"Colocar soldados no terreno poderá ser perigosíssimo para os EUA e, sobretudo, para Trump"
Há 17 min
07:05
Explosões ouvidas no sul de Beirute: "A população libanesa está aterrorizada"
Há 18 min
07:27
"As bombas que os EUA estão a lançar contra o Irão não estão a ser vistas como um ataque, mas como um salvamento pelo povo iraniano"
Há 48 min
00:41
Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia
Há 49 min
06:27
opinião
Marco Serronha
"Anomalia técnica" pode ajudar a explicar o estranho incidente com três caças dos EUA
Há 57 min
11:05
opinião
Jorge Saramago
Participação do E3 seria uma "resposta ocidental que não vai ao encontro do que é esperado pelos iranianos"
Há 1h e 0min
01:12
O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas
Hoje às 07:52
00:46
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar
Hoje às 07:45
00:11
O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar
Ontem às 16:30
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
09:12
Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA
Ontem às 20:46
01:14
Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão
28 fev, 19:41
00:40
O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo
Hoje às 13:00
00:20
Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão
Ontem às 16:33
09:53
opinião
Tiago André Lopes
"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"
Hoje às 11:05
00:21
O momento em que um drone atinge um hotel de luxo no Dubai
Ontem às 20:21
03:09
opinião
José Carmo
"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"
Ontem às 11:40
04:36
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção
27 fev, 13:06